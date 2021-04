Fernando Alonso ya está en Imola con el objetivo de lograr los primeros puntos de la temporada para Alpine. Ha reconocido, en un encuentro con fans a través de Instagram, que no estuvo cómodo en Baréin y espera que eso cambie este fin de semana.

"Me siento bien, honestamente. Es este inicio de temporada tenemos un gran peso sobre los hombros, y a pesar de llevar tantas carreras en F1, el hecho volver es como si fuera la primera vez para mí en muchos aspectos. No me siento aún cómodo para empujar del todo en el coche. Aquí llego con una mente muy positiva y quiero disfrutar más de lo que lo hice en Bahréin, creo que será más divertido", ha afirmado el bicampeón.

Fue en Imola donde allá por 2005 protagonizó una de las batallas más épicas de la Fórmula 1 ante Michael Schumacher. "Dos cosas. No recuerdo de forma nítida todo lo que sucedió. En aquel tiempo el planteamiento era el de lograr los 10 puntos y estaba tan enfocado en el campeonato que quizá no guarde todas las emociones. La repercusión luego fue mayor a la que yo tenía y recuerdo ahora. Tuvimos unos problemas de motor el sábado y discutimos sobre si cambiarlo con penalización o salir en la posición de parrilla que tenía. La gente de Renault bajo la potencia y el motor no iba a tope, pero funcionó. Fue una victoria épica", ha recordado.

Su mejor recuerdo en este circuito es esta victoria en 2005 con Renault: "La victoria de 2005, por supuesto, pero tengo otros buenos recuerdos. Hicimos una semana de 5 días de test aquí en febrero de aquel año, unos test sin limitaciones y fue muy divertido, junto a Fisichella y todo el equipo. Fue una pretemporada muy interesante. Aquel febrero fue muy bueno".

El frío debería beneficiar al rendimiento de Alpine y Alonso confirma las bajas temperaturas: "Estoy feliz. de estar aquí. Voy a dormir en el 'motorhome' este fin de semana y hace mucho frío, tanto que he tenido que pedir una manta extra para pasar la noche".

Su autobiografía

Por otro lado, el asturiano ha hablado de su autobiografía y del retraso en su publicación. "No he trabajado en el libro en dos años y lo hemos pospuesto por algún tiempo".

"Ahora vuelvo a al F1 y lo retomaré cuando diga adiós definitivamente. Prefiero acabar y contar la experiencia de las carreras entera", concluye el de Alpine.