Felipe Massa fue compañero de Fernando Alonso durante cuatro temporadas en Ferrari, escudería en la que estuvo la mayor parte de su carrera en la Fórmula 1 hasta que en 2017 se retirara del 'Gran Circo' para estar corriendo en la Fórmula E.

El brasileño cree que es bueno que Alonso regrese. "Fernando es un fenómeno, un talento difícil de encontrar entre los pilotos. Sin embargo, hay que recordar que llega a un equipo que no está en las primeras posiciones y que ha estado dos años fuera de la F1. No hay que esconder que puede ser un efecto negativo, como le pasó a Schumacher, que estuvo tres años fuera y no regresó al nivel de antes. La edad es también un factor: Fernando hará 40 años y luchará contra pilotos de 20—25 años. La edad es un problema, pero hay que reconocer que Alonso es un talento y puede hacerlo bien. Para la F1 es positivo que Fernando vuelva", ha explicado Massa en 'AS'.

El expiloto estuvo ocho años en Ferrari por lo que coincidió tanto con el asturiano como con Schumacher y a la hora de elegir quién se lo puso más difícil elige a Fernando: "Schumacher sólo corrí un año con él, era como el profesor, no tenía esa rivalidad que tuve con Alonso durante tantos años juntos. Fue una competición de muchos años y francamente fue más difícil, aunque también es cierto que eran situaciones diferentes. Como piloto diría que Schumacher, claramente. Es cierto que Fernando no tuvo tantos coches competitivos como Michael, pero Schumacher ganó siete campeonatos y venció en 91 carreras. Los números son importantes y eso marca la diferencia".

Massa también ha analizado la llegada de Carlos Sainz a la escudería italiana y aunque cree que sí podrá batir a Leclerc, aún tiene mucho que demostrar en el equipo. "Creo que Sainz será competitivo. Ya demostró su velocidad cuando debutó en Fórmula 1, pero especialmente en los dos últimos años, consiguiendo buenos resultados con McLaren y pienso que puede funcionar bien. Charles está en un gran momento, no va a ser fácil para Sainz, pero puede hacer un gran trabajo y mostrarse fuerte con Ferrari. El líder es Leclerc. En este momento Sainz tiene que demostrar su talento. Puede que en su primer año demuestre lo que vale, que tenga un año en el que sea competitivo y ponga en apuros a Leclerc. Entonces será un candidato al título, pero antes lo tendrá que demostrar".

Los malos resultados y la falta de potencia de Ferrari entristecen al brasileño, quien a pesar de haber tenido malas temporadas con la escudería, no cree que ninguna fuera comparable a lo que están viviendo ahora. "Es un momento muy difícil para Ferrari. Es triste verles así, con todos los problemas que están teniendo este año. Ferrari es un equipo que tiene la obligación de ser competitivo y cuando no lo es, se trata de una cosa muy seria, no sólo para con los fans, sino para la gente que trabaja dentro del equipo. Yo también he tenido años difíciles, en los que el coche no era competitivo, pero seguramente no como lo de este año. Espero que la situación de Ferrari cambie pronto, no para ahora, sino para los próximos años. Hay que reconocer que es un problema muy serio", ha zanjado Massa.