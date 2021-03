Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 tres años después junto a Alpine (Renault). El asturiano vuelve a competir en la competición que le llevó a la gloria con dos títulos mundiales en 2005 y 2006. El 14 vuelve al 'Gran Circo', donde espera una temporada ilusionante aunque difícil para luchar por el título mundial. Son muchas las voces que no auguran un regreso de éxitos para el español.

El último en pronunciarse sobre la vuelta de Alonso ha sido Tom Coronel, piloto de turismos en la WRTC (Campeonato mundial de Turismos) y excampeón de la Formula Nippon 1999. El neerlandés ha cargado contra el asturiano en unas declaraciones de lo más polémicas.

"¿Alonso la sensación del año en la F1? En tus sueños. Si lo es, seré el primero en hacer una reverencia muy, muy profunda. Pero esto no va a suceder, iría en contra de todas las leyes de la naturaleza. Una vez que dejas la Fórmula 1, estás acabado. Cuando estás fuera año, pierdes velocidad. Y Alonso lleva dos años fuera. Los jóvenes de hoy en día son más astutos, audaces, agresivos... Alonso es un luchador, si, pero tiene casi 40 años. Sueñas de noche con los ojos cerrados y no con los ojos abiertos durante el día", dice en una entrevista a 'formule1.nl.'

El holandés también habló del futuro del Hamilton más allá de 2021, llegando a afirmar que el británico debería dejar la Fórmula 1 si consigue esta temporada su octavo título mundial.

"Lewis Hamilton es un verdadero piloto, pero esta será la temporada más dura de su historia con 23 carreras. Puedo imaginarme cómo se sentirá después de ganar el octavo título en el año más largo de la historia de la Fórmula 1. Con ocho títulos ya no eres Lewis Hamilton, eres Dios. Estás acabado. No sé por qué debería continuar cuando has batido todos los récords", señala Coronel.