Allan McNish, expiloto de Fórmula 1, no se puede creer lo que está viendo de Fernando Alonso. El piloto británico anunció su retirada a los 43 años tras varios éxitos en el Mundial de Resistencia, y no se explica cómo el asturiano puede seguir al mismo nivel de agresividad y ganas por competir que cuando era un crío que empezaba a maravillar al automovilismo mundial.

"Lo que vimos en Hungría con Alonso fue el fuego, esa energía. Fue como hace 18 años, cuando en ese mismo escenario ganó su primer Gran Premio", comenta para el podcast 'F1 Nation'.

McNish confiesa que hay un desgaste con los años que Fernando no parece tener: "Cuando has estado compitiendo durante mucho tiempo, especialmente en la élite, eso se apaga. La pierdes un poco, pero ciertamente no lo ha hecho para él. Sigue pilotando como si tuviera 21 años".

Alonso sigue deleitando con sus habilidades al volante y estrategia de equipo, la que hizo ganar la carrera a Esteban Ocon, como ya han opinado muchos especialistas y gente del 'paddock' y con lo que concuerda McNish. "En mi opinión, Alonso ganó la carrera para Ocon. En Hungría nos impresionó con cómo tenía una gran visión general sobre cómo podía ayudar a Ocon", concluye.