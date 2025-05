Los expertos de F1 se rinden a la actuación de Albon con Williams y Sainz se cuela en el top 5

Los expertos tienen claro quién tuvo la actuación más sorprendente en el trazado urbano de Miami. El gran quinto puesto cosechado por Alexander Albon en la última carrera le ha servido para liderar el ranking poscarrera. La puntuación del piloto de Williamsrozó la excelencia con un 9.8 sobre 10.

A un punto de distancia se sitúa el segundo clasificado, Oscar Piastri. El McLarenconsiguió otra victoria esta temporada y ya se destaca como líder del mundial a costa de un Lando Norris que se quedó fuera del top 3 con un 7.8. Por su parte, el australiano fue recompensado con un 8.8.

Cerrando el podio sobresale Max Verstappen. El vigente campeón del mundo volvió a sacar una pole inexplicable batiendo a los McLaren y a Mercedes. En cambio, en carrera fue superado por los papayas y un George Russell notable. Pese a quedar cuarto, la actuación del neerlandés le valió un 8.2.

En el top 5, la competencia es brutal. Se produce un triple empate entre los dos Mercedes y Carlos Sainz. En el caso del madrileño, su noveno puesto luchando por el octavo con Lewis Hamilton. Teniendo en cuenta que sufrió daños en la primera vuelta la actuación hace que tenga más merito.

Los expertos también recalcan la sólida actuación del joven Kimi Antonelli y George Russell con su sexto y tercer puesto en carrera, respectivamente. Cerrando el top de los expertos, se encuentra Lewis Hamilton y el RB de Isack Hadjar con un 7.2 y Charles Leclerc con un 7.0.

