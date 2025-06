"He sido muy cabroncete": Juan Lebrón, a corazón abierto con Josep Pedrerol en 'El Cafelito'

Además de hablar sin tapujos sobre su relación con su excompañero Ale Galán, Juan Lebrón ha mostrado su cara más sincera durante el último episodio de 'El Cafelito'.

"¿Esperabas llegar a ser número 1?", le preguntó Josep Pedrerol al primer número 1 español, que no dudó a la hora de responder.

"¿Te digo la verdad? Por supuesto que sí. Sabía que iba a ser número 1 por el esfuerzo y sacrificio que he hecho", explicó.

Eso sí, reconoció que en ocasiones ese ímpetu por ganar le ha jugado malas pasadas: "No me gusta perder a nada. He sido muy cabroncete y exigente como compañero, pero he tenido actitudes que no han sido las correctas. Y eso es en lo que hago mucho hincapié".

Y para calmar esos 'demonios' ha sido clave ayuda psicológica que le ha hecho mejor, tal y como él afirma.

"Llevo 12 años con el psicólogo. Entendió que la música era importante para mi. Me hace escuchar unas canciones para recordar jugadas buenas que he hecho y que me vaya a la cama con ello. Eso me hace muy bien", zanjó Lebrón.