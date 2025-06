Un piloto de Ducati dice que el problema de Bagnaia no es la moto: "Se enfrenta al más fuerte de la historia"

Michele Pirro, piloto probador de Ducati, dice que el problema de Pecco no es la diferencia entre la GP25 y GP24 y sí el rendimiento de su compañero de equipo.

Pecco Bagnaia está manifestando muchísimos problemas con la Ducati de este año. No se encuentra cómodo y no entiende el motivo. Hay mucho debate sobre las diferencias entre la GP25 y la GP24, pero desde Ducati directamente dicen que el único problema que tiene el italiano es Marc Márquez.

Así de contundente se ha mostrado Michele Pirro, piloto probador de Ducati, después de la cita de Mugello. Dice que tiene que enfrentarse "al piloto más fuerte de la historia" de la categoría.

En palabras a 'GP One', Pirro habla de Pecco y de Marc: "¿Bagnaia? Tiene que enfrentarse al piloto más fuerte de la historia, que se toma la comparación con calma y le facilita las cosas".

"Vosotros, los medios, acentuáis mucho más la diferencia entre las motos. En 2024 podían ser relevantes, ahora ya no, y no porque no lo hayamos intentado, sino porque era complicado mejorar el paquete anterior. Algunos detalles son diferentes, pero lo que falta es esa mezcla útil para que recupere la condición de antes. También hay que considerar otro aspecto. El año pasado Bastianini y Martín tenían el mismo paquete que él, pero Pecco era superior en los cuerpo a cuerpo, mientras que los Márquez están a su mismo nivel, especialmente en frenada. Por tanto, es difícil culpar a la moto o hacer comparaciones reales", explica el italiano.

Y sabe de lo que habla: "Os aseguro que habiéndolas pilotado todas, las diferencias son mínimas".

Pide que no descarten a Pecco en la lucha a pesar de los 110 puntos de desventaja con Márquez: "Aún estamos a mitad de campeonato y él nos ha acostumbrado a grandes remontadas. También hay que reconocer que tiene que enfrentarse al piloto más fuerte de la historia, que además está viviendo este duelo con tranquilidad, y eso le facilita las cosas".