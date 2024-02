Giancarlo Minardi ha dado su opinión sobre el que ha sido uno de los traspasos más importantes de la historia en la Fórmula 1 y ha sorprendido con sus declaraciones. El fundador de la histórica escudería de la Fórmula 1 ha remarcado que Lewis Hamilton no es "garantía de éxito" y que él se hubiera quedado con Carlos Sainz.

"Si hablamos de marketing, es una operación brillante, así que felicitaciones a John Elkann. Pero si hablamos de Fórmula 1, entonces la situación cambia", ha comentado Giancarlo.

"Hay diferentes dimensiones, no soy ingenuo. Entiendo las razones, que definiré como comerciales, del gran acuerdo entre el heptacampeón del mundo yFerrari. Es un encuentro entre mito y leyenda. Pero, hablando únicamente de automovilismo, no habría elegido a alguien como Hamilton", ha declarado en una entrevista para 'Quotidiano'.

Giancarlo Minardi ha reflexionado acerca del fichaje de Hamilton y ha puesto en duda si realmente los malos resultados que ha obtenido Ferrari en los últimos años han sido culpa de los pilotos o si han sido por el coche que estos estaban conduciendo.

"No, Ferrari no lleva una generación sin títulos por responsabilidad de quienes están al volante. De ello se deduce que Hamilton no es garantía de éxito, al igual que Vettel no lo fue. En la F1 es fundamental tener un coche ganador. Una casa no se construye desde el tejado, sino desde los cimientos", ha continuado Minardi siendo muy crítico con el desempeño del coche en las últimas temporadas.

Giancarlo Minardi también ha planteado la duda sobre como cree que el fichaje de Hamilton le ha podido sentar aCharles Leclerc: "Le ampliaron el contrato diciendo que apostaban todo por él, pero pasa una semana y le ponen a una leyenda como Hamilton al lado. Digamos que hay más de una rareza en esta historia".

Minardi ha remarcado que si él hubiera tenido que elegir, "en cualquier caso, me hubiera quedado con Sainz". Ha agregado que le gusta mucho Carlos y que a lo mejor el madrileño ya tiene un acuerdo a largo plazo con Audi. Sobre buscar un sustituto de Sainz, Minardi tiene su opinión: "Lo habría sustituido por un talento joven, no por un campeón de cuarenta años".

Aun siendo bastante escéptico con las decisiones que han tomado los de Maranello, ha afirmado que él será el primero en celebrar los triunfos de Hamilton con Ferrari si estos acaban llegando.