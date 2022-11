McLaren ha quedado por detrás de Alpine en el mundial de constructores. Un rendimiento pobre, sobre todo por parte de Daniel Ricciardo, que ya es historia de la escudería. Oscar Piastri será su sustituto ya el año que viene y espera que el monoplaza sea mucho más competitivo.

Lando Norris, por su parte, no se conforma con el podio que han logrado este curso. "No es suficiente", ha incidido el piloto inglés en declaraciones que recoge 'RaceFans'.

"Un podio siempre significa algo, tanto para mí como para el equipo, pero uno sólo, como este año, no es suficiente. Uno sólo significa que hemos tenido suerte y lo que queremos es sentir que nos lo hemos merecido en todo momento", afirma Norris.

Asegura que están "muy lejos" de los objetivos marcados: "Hemos estado bastante lejos de donde queríamos y una vez en el podio no es suficiente para mí, no es un trabajo suficientemente bueno. Todo depende del coche que hemos tenido este año y todos lo sabemos, no es nada nuevo para nosotros".

"Sabemos que nuestra temporada ha sido dura y complicada, con bastantes altibajos. Hemos tenido buenos fines de semana en los circuitos que hemos sido rápidos, pero por ejemplo, Brasil, fue uno de los peores", comenta.

Lo más importante es "aprender" para no volver a cometer esos errores en 2023: "Quizá los mayores altibajos fueron en las dos últimas carreras, por lo que necesitamos entender muchas cosas. Hay que aprender para dar un paso al frente el año que viene".