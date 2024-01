Han pasado más de diez años desde queMichael Schumacher sufrió un accidente esquiando y, desde entonces, su estado de salud ha generado mucha incertidumbre entre los aficionados y la prensa.

El círculo del Káiser está prácticamente sellado y no se conoce casi nada sobre el estado de salud del heptacampeón. Algunos de sus conocidos dicen más, otros menos, pero el denominador común es que nadie es claro sobre cómo se encuentra Michael.

El último en haber hablado sobre el germano ha sido Nick Fry, que fue uno de los jefes en Mercedes cuando el Káiser regresó a la Fórmula 1 en 2010.

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él", declaró Fry.

"Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al cien por cien que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", añadió el británico.

Nick ha hablado sobre la importancia que tendrá en la medicina el tratamiento que está recibiendo Schumacher y que seguro que la investigación que se está haciendo con Michael, podría resultar en futuras innovaciones que puedan ayudar a personas con lesiones similares.

"Los seres humanos son extraordinarios y no es imposible esperar que las cosas vuelvan a ser lo más cercanas posibles a la normalidad. Estoy seguro que antes o después lo oiremos y si el equipo médico ha aprendido algo sobre cómo tratar a las personas con este tipo de lesiones, entonces ésa será la contribución más grande de Michael", concluyó Fry.