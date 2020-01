El que fue compañero de Ayrton Senna, Gerhard Berger, se ha resistido durante mucho tiempo a compararlo con Lewis Hamilton, sin embargo ya no ha podido evitarlo más.

Berger, que compartió equipo con Senna en McLaren durante tres temporadas, ha asegurado que el único piloto que podría llegar a estar al nivel del brasileño es Hamilton. "A menudo me preguntan si Hamilton es tan bueno como Senna y me he resistido a la comparación. No he visto a un piloto en mucho tiempo que tenga las cualidades que distinguen a Ayrton, pero con Hamilton ahora puedo decir con la conciencia tranquila que él las tiene. Él es el primer piloto que está a su nivel", ha confesado Berger en unas declaraciones para 'Auto Motor und Sport'.

"En los últimos dos años, Mercedes ha ganado algunas carreras, tal vez incluso el Mundial, porque Hamilton estaba en el coche. A Valtteri Bottas le habría resultado difícil asumir el mismo papel de esta manera", explica el austriaco. Hamilton ha logrado seis mundiales y está a uno de igualar a Michael Schumacher, pero todavía le queda mucho por delante y Berger cree que podrá superarle fácilmente: "Hamilton no es solo el mejor piloto actual. Está en camino de convertirse en el mejor de todos los tiempos. Tiene todas las posibilidades de superarle".

La evolución de Hamilton se ha visto tanto sobre el monoplaza como en su propia persona, y eso es lo que le ha hecho llegar a ser uno de los mejores pilotos de la historia. "En los últimos años ha aprendido a ser tercero si es necesario. Ahora tiene el don de darse cuenta de que, en ciertos, días tiene que estar satisfecho con menos. Eso es lo que hace a un campeón", aseguraba Berger.

¿Y sobre Ferrari?

En lo que se refiere a Ferrari y la lucha entre Sebastian Vettel y Charles Leclerc, tiene claro que el monegasco tiene todo un largo futuro por delante, pero no cree que Vettel esté acabado: "En el último tercio de la temporada, Seb ha demostrado que puede hacerlo muy bien. No hay duda de que Leclerc tiene el futuro por delante y también continuará desarrollándose como piloto. Sebastian está en la última etapa de su carrera, pero tiene una gran experiencia, ha sido campeón del mundo cuatro veces y ha estado con Ferrari durante cinco años. De esto puede extraer fuerzas y equilibrar la valentía de Leclerc".

Berger ve a ambos con posibilidades, pero no lo tiene claro. "Será un duelo interesante. No me atrevo a predecir el resultado", zanjaba el antiguo compañero de Ayrton Senna.