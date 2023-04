Lo de Fernando Alonso y Aston Martin es una historia de amor como pocas se han visto en la Fórmula 1. Ya acumulan tres podios en las tres primeras carreras del año: Bahrein, Arabia Saudí y este pasado fin de semana en Australia.

El AMR23 es muy competitivo y puede serlo más. Porque el equipo ha anunciado que en las próximas carreras llegarán importantes mejoras. Alonso tiene motivos para celebrar. Y ha recibido la felicitación de Sebastian Vettel, el ocupante de ese asiento anteriormente.

En un acto solidario, el alemán ha expresado que no se arrepiente de su decisión viendo cómo es el nuevo coche: "Ahora tienen más talento interno que en años anteriores, sí, y estoy al tanto, pero me va bien en mi nueva situación y estoy disfrutando".

"Aún no he tenido mucho tiempo, pero me refiero a la etapa que viene ahora en mi vida, al tiempo que tendré para dedicarme a otras cosas que me interesan y sumergirme en diferentes temas", comenta el cuatro veces campeón del Gran Circo.

Sobre Alonso, califica su momento como "una luna de miel": "Me legro por él, creo que en realidad hubo muchos años en los que no tuvo un buen coche, y sí, ahora está viviendo esa segunda primavera o luna de miel".

"Conozco muy bien al equipo de los últimos años y estoy feliz de que les vaya tan bien. Que este iba a ser mejor que la temporada pasada creo que era evidente, porque el año pasado fue bastante malo, así que se esperaba", detalla el expiloto de F1.

E insiste en que no está preocupado por haberse retirado justo el año que mejor está rindiendo el Aston Martin: "No importa qué esté pasando ahora, lo pensé bien y tomé mi decisión, independientemente de cómo podrían haber ido las cosas este año".