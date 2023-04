Aston Martin ha creado una auténtica obra maestra de la ingeniera para este 2023. El equipo de Silverstone, en apenas meses, ha pasado de ser séptimo en el Mundial con 55 puntos a sumar ya 65 en tan solo tres carreras, con además tres podios de Fernando Alonso. Pero, aparte de su velocidad, hay algo que llama poderosamente la atención en el AMR23.

Y eso es su robustez. Su dureza. Su capacidad para aguantar golpes, impactos, choques y toques con unos y otros en cada carrera. Sí, algo muy a tener en cuenta y de gran utilidad en la F1. Porque siempre puede haber algún golpecito, y no es lo mismo soportarlo que, como pasó en alguna otra ocasión con el Alpine, que se te abra el chasis y tener que abandonar un Gran Premio.

Qué habría sido por ejemplo del Mundial de Fórmula 1 2012 si el Red Bull no hubiese sido como era. Si, con todo lo que tuvo que aguantar el coche de Vettel, Seb hubiera tenido que abandonar en Brasil. Pero no, no lo hizo. Llegó al final, a la meta, y ganó el título. También fue inolvidable la prueba en la India, donde incluso se llevó puesto algún cartel indicador de velocidad.

En Bahrein, Stroll casi se lo lleva puesto

Pero hablemos del Aston Martin. Fernando Alonso se ha llevado algún que otro toque en dos de las tres carreras disputadas hasta el momento. En Bahrein, Stroll golpeó el AMR23 de su compañero en la salida, y mucho se temió de que pudiera tener algún daño en el coche.

No fue así, y eso que el toque no fue una nimiedad. Su ritmo, brillante, le llevó al podio y a dejar adelantamientos a Bottas, Sainz y ese a Hamilton que para los fans de la F1 es el mejor de todo el mes de marzo. Posiblemente esté también entre lo mejor del año.

Y en Australia...

Jeddah fue tranquila, pero Australia no. En Melbourne, en la tercera salida de carrera, un toque con Carlos Sainz le hizo trompear y casi perder el podio que tenía en su mano a falta de dos vueltas.

A pesar del choque, Alonso tranquilizó por radio a su equipo diciendo que el coche estaba perfecto y que iba para el garaje en la bandera roja. Tan calmado estaba, a pesar de la enorme tensión, que supo leer a la perfección lo que iba a suceder posteriormente.

Y Stroll...

Pero el AMR23 no es solo robusto en manos de Alonso. Stroll también está disfrutando de un coche capaz de aguantar lo que le echen. En Bahrein él tampoco sufrió daños en el toque con Fernando, pero es que en Australia pasó lo mismo.

Se llevó puesto a Charles Leclerc, echándole a la grava y saliendo sin sanción a pesar de que a Sainz por algo similar le cayeron 5 segundos. A pesar de todo, cero daños en el Aston Martin.

Próxima parada: Azerbaiyán

Todo suma en el AMR23. Rápido, con cierto déficit en el DRS, pero rápido. Muy buena tracción. Muy buena entrada y salida de curva... y además una dureza que ya quisieran otros para sí. De no ser así a saber qué habría pasado con Alonso en Sakhir y en Albert Park. A saber qué pasará en Azerbaiyán...