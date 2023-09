Cómo debe ser estar en un coche tras hacer todo lo que has podido y no saber si sí o si no. Si ha servido para lograr el objetivo, o más aún del objetivo, o si te has quedado a las puertas. Esa debió ser la sensación de Fernando Alonso en Japón, en la Q2 de Japón. En un momento en que no estaba claro si iba o si no iba a estar entre los diez mejores del sábado.

Si iba a poder pelear por la pole. O, mejor dicho, si iba a estar en la pelea de otros por la pole. Porque todo ha cambiado para Aston Martin. Porque se ha pasado del pestañeo de Mónaco al 1,5 segundos que Max Verstappen ha metido en tan solo una vuelta al AMR23 del bicampeón.

Pero al menos estuvo ahí. Estuvo mientras su compañero,Lance Stroll, era 17º en una clasificación sin Logan Sargeant. Sí, a saber si habría sido peor para el canadiense en una 'qualy' en la que, de nuevo, Fernando tuvo que pelear completamente solo.

"Estamos dentro, estamos dentro"

Aún así, y con un AMR23 que no podía ser más nervioso, llegó a la Q3 no sin sufrimiento. Fueron milésimas las que le separaron de caer, y hubo que esperar hasta el último coche, Pierre Gasly, para saber si era que sí o si era que no.

La radio fue más que esclarecedora: "Fernando, estamos dentro. Estamos dentro. P10", le dijo su ingeniero.

"He tenido que esperar al último coche", comentó para terminar.

Y Alonso responde

La respuesta de Alonso no pudo ser mejor: "¡Jaja, ha sido la espera más larga de mi vida!"

Ahora tocaya afrontar el domingo. La carrera. Una en la que el objetivo es sumar los máximos puntos posibles tras el baño de realidad que está siendo este tramo de temporada.

El sueño de la 33 parece haberse difuminado por completo...