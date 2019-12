Carlos Sainz cada vez es menos invisible para la Fórmula 1. Quizá lo siga siendo para las retransmisiones, que como en Abu Dabi se centran en otras batallas en vez de en las suyas, pero para la cuenta de Twitter tiene cada vez más protagonismo. Y con razón por otra parte, porque menudo pedazo de adelantamiento que hizo en Yas Marina en la última vuelta para ser décimo. Para sumar un punto.

Y para ser así sexto en el Mundial de pilotos en su primer año con McLaren. No era fácil, pues la carrera de Abu Dabi siempre es una buena ratonera que a cualquiera le puede complicar. Sainz, sabio, entró a boxes a falta de pocas vueltas para el final y lo que pareció un error se convirtió en un acierto. Porque con la goma blanda el madrileño empezó a volar.

Tiró de épica para adelantar a todos cuantos se ponían en su camino y para tener ya a Hulkenberg en su punto de mira. Para alcanzar ese décimo puesto que tanto necesitaban tanto él como el equipo para poner el broche de oro a una gran temporada. A diez segundos estaba Sainz a falta de pocas vueltas, pero cuando llegaba el giro 52 ya estaba a tiro.

Lo tenía ahí, a falta de un buen DRS y un buen rebufo. No fue tarea sencilla, pues Daniel Ricciardo también apretaba desde la 12ª plaza a un Sainz que tenía entre ceja y ceja superar al otro Renault. Sí, lo logró, y con una maniobra de esas que definen a un gran piloto y a un posible futuro campeón.

Estaba a buena distancia, se tiró a por Hulkenberg primero por la derecha y luego por la izquierda para sorprenderle por el interior. Bloqueó neumático, pero ya estaba delante y tenía en su mano sumar el punto que necesitaba para ser sexto en el Mundial de pilotos.

That was smooooooth 😉

P10 at Yas Marina was enough to secure sixth place in the driver standings for @Carlossainz55! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/odXd2DU5Xo