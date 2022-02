A pesar de que reste poco más de un mes para que arranque la nueva temporada de Fórmula 1, aún siguen produciéndose réplicas del terremoto en el que se convirtió la fase final del Gran Premio de Abu Dabi que terminó decantando la balanza del Mundial del lado de Max Verstappen, dejando a Lewis Hamilton sin su octava corona.

Tras el accidente de Nicholas Latifi, el 'safety car' salió a pista. El neerlandés entró a boxes para poner unos neumáticos más frescos, pero el británico permaneció en el asfalto.

Posteriormente, tras indicaciones de Dirección de Carrera, los doblados pasaron al líder para dejar una batalla de tú a tú en el último giro entre Hamilton y Verstappen.

El final ya lo conocemos, pero siguen destilando nuevos detalles de la intrahistoria. Tal y como muestran unos audios que han salido recientemente a la luz, Jonathan Wheatley, director deportivo de Red Bull, y Michael Masi, director de la carrera, mantuvieron una reveladora conversación que pudo influir en la decisión del representante de la FIA.

Los de las bebidas energéticas le pidieron que los cinco pilotos que separaban a los dos contendientes de desdoblaran, de manera que el neerlandés podía recuperar el tiempo perdido en boxes... y Masi acató.

"Esos coches doblados...no necesitas dejarles que recuperen toda la vuelta y que lleguen al final del grupo. Lo único que necesitas es dejarles irse y así tenemos una carrera de coches en nuestras manos", le dijo Wheatley.

"Entendido", replicó Masi. La FIA, por su parte, está investigando el caso, tal y como informa la 'BBC': "Somos conscientes de esto y es parte de la investigación".

This is shocking. New emerging footage of @F1 Abu Dhabi GP containing previously unheard radio. Masi essentially executed the instructions of Jonathan Wheatley (Red Bull) without any second thought over its legality or fairness. This should be sickening listening to any fan. pic.twitter.com/XkOWmjGhH0