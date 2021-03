Carlos Sainz ha estado estratosférico en la clasificación del GP de Baréin. El de Ferrari, que tuvo un susto mayúsculo en la Q1, fue finalmente octavo después de, tal y como él ha reconocido tras la 'qualy', no estar del todo bien en Q3.

"Me ha faltado un poco ahí. Tras la 'out lap' con mucho tráfico he estado muy conservador y me ha costado recuperar", comenta.

Sobre su problema en Q1, cuando el Ferrari directamente se paró, Sainz reconoce que fue "estresante": "Pero nos recompusimos del shock. Reaccionamos bien. La Q2 fue buena, estoy contento".

"Buena" es como define Carlos una ronda clasificatoria, la de Q2, en la que fue el más rápido, superando por una milésima de segundo a Charles Leclerc.

"La pista estaba complicada. Cada vez que salía era una experiencia nueva. Todas esas sensaciones nuevas... Conseguí hacerlo todo salvo en Q3, pero de todo se aprende y estoy preparado, como siempre", afirma Carlos.

Y es que Sainz se ve fuerte para la carrera, tal y como dijo en DAZN: "Me siento rápido. Está siendo un fin de semana bueno. A ver si rematamos en carrera".

Tras Carlos, en novena posición, saldrá un Fernando Alonso que ha brillado en un Alpine que, claramente, estaba escondido en los Libres en la pista de Sakhir.

