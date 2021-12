Carlos Sainz, piloto español de Ferrari, ha compartido un emotivo y cariñoso mensaje en memoria de Frank Williams, fundador de uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1 y gran jefazo de la escudería de Grove durante muchísimos años.

"Descanse en paz Sir Frank. Se le echará de menos. Mis pensamientos y mis rezos están con la familia de Williams", compartió en redes sociales el madrileño.

Rest In Peace Sir Frank. You will be missed. Thoughts and prayers with all the Williams family.