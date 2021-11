Luto en la Fórmula 1 y en el mundo del motor. Frank Williams, fundador del equipo Williams, ha fallecido a los 79 años. Ha sido su propio equipo el encargado de trasladar la noticia a través de sus redes sociales.

Después de ser hospitalizado este viernes, Sir Frank Williams falleció en la mañana de este domingo "rodeado por su familia". "Hoy rendimos homenaje a nuestro tan querido fundador. Echaremos profundamente de menos Frank. Pedimos que se respeten los deseos de privacidad de la familia Williams en este momento", recoge el equipo.

La cuenta de la Fórmula 1 en Twitter también ha dedicado unas palabras a Williams. "La muerte de Sir Frank Williams nos llena de la mayor y más inmensa de las penas. La suya fue una vida impulsada por la pasión por el automovilismo", aseguran.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams

His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1

To know him was an inspiration and privilege

He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK