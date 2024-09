Carlos Sainz vuelve este fin de semana a Singapur, escenario en el que en 2023 logró la segunda de sus tres victorias en Fórmula 1.

Al madrileño apenas le restan siete fines de semana como piloto de Ferrari y, durante una entrevista en 'As', ha vuelto a hacer gala de su elegancia ante las adversidades.

Porque, sin haber arrancado la presente temporada y sin ni siquiera tener la oportunidad de demostrar su nivel este año, Ferrari decidió anunciar el fichaje de Lewis Hamilton y, por consiguiente, la salida del '55'.

Sin embargo, Sainz no le reprocha nada al equipo: "No tengo malas palabras para Ferrari. Creo que ellos tampoco las tienen hacia mí. Es una relación que no se ha roto porque no estemos contentos los unos con los otros, sino por un tema circunstancial".

Eso sí, Carlos asegura que si Hamilton hubiera seguido en Mercedes, él no se hubiera movido de Maranello.

"Sigo convencido de que si Hamilton no hubiera querido terminar su carrera en Ferrari, yo habría renovado", ha explicado.

"Pero a un siete veces campeón del mundo no se le puede decir que no, lo entiendo, es una pareja que estaba destinada a juntarse y me ha tocado a mí", ha zanjado.