Pierre Gasly ha mordido a la mano que le da de comer... y eso puede no ser una buena idea. El francés, en la docuserie 'Drive to Survive' que se ha estrenado en una plataforma de vídeo bajo demanda, ha cargado contra Red Bull por su decisión de no subirle al equipo principal desde AlphaTauri.

Y es que al galo no le hizo ninguna gracia saber que no sería él quien acompañase a Max Verstappen en la marca de las bebidas energéticas, menos aún cuando logró ganar en el GP De Italia con un AlphaTauri recogiendo así el testigo de Sebastian Vettel.

"Es una broma. Como han tratado este tema es una broma", dijo mientras miraba el móvil y leía las declaraciones de los jefazos de Red Bull.

Gasly va más allá: "A veces la Fórmula 1 no es justa, así es como son las cosas desafortunadamente".

"Si me golpean trataré de intentarlo con más fuerza. Uso la energía de lo que me molesta para ser más fuerte".

Eso sí, Gasly quiso reivindicarse, a la par de mostrar dudas sobre qué más ha de hacer para convencer a Red Bull.

"Ya lo he hecho, ¿qué más necesito demostrar?", dijo en referencia a su triunfo en Monza.

El francés ganó, con un AlphaTauri, en el GP de Italia. Lo hizo en una carrera extraña en la que Carlos Sainz, con el McLaren, se quedó a apenas unas décimas de él en la línea de meta.

Con todo, y a pesar de esos 25 puntos, Gasly tan solo pudo ser décimo en el Mundial de pilotos.

