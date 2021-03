Red Bull no ha escondido nada en esta pretemporada. Fue el mejor equipo en los test de Baréin del pasado fin de semana, muy por encima de los Mercedes, que tuvieron muchos problemas en ambos monoplazas, los de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Aunque, eso sí, Max Verstappen estuvo por delante de Sergio Pérez.

A pesar de ello el piloto mexicano es ambicioso. Así lo ha demostrado en una entrevista en 'Beyond the grid': "Red Bull es un gran equipo y se puede ver la pasión que tienen todos por ganar. Todos los que trabajan aquí quieren ganar y cuando estaba en Racing Point, todo era algo diferente, dado que no teníamos ese equipo o ese coche".

"Ahí estábamos para maximizar el potencial, pero en Red Bull maximizar el potencial es ganar", detalla Pérez, que el pasado año logró la primera victoria de su carrera con Racing Point (ahora Aston Martin).

"Tengo mucha hambre de éxito y creo que ahora tengo una oportunidad que llega sólo una vez en la vida. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, llega en el mejor momento posible", avisa.

Asimismo, parece no creerse todavía estar en un equipo con unas aspiraciones tan grandes en Fórmula 1. Su reacción en su primer día en Red Bull lo dice todo: "Cuando vi mi nombre por primera vez y empecé a trabajar fue una locura ver que ya era piloto de Red Bull".

"La primera vez que fui a Milton Keynes me di cuenta por qué Red Bull ha tenido tanto éxito a lo largo de los años y también por qué es cuestión de tiempo que vuelvan a lo más alto", finaliza el piloto mexicano.

El próximo 28 de marzo, en Baréin, el equipo Red Bull quiere confirmar sus buenas sensaciones de la pretemporada. En ese momento se verá si Mercedes tiene tantos problemas o si en el momento de la verdad el W12 vuelve a ser tan dominador como en los últimos años.