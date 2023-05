La Fórmula 1 tiene un calendario de 23 carreras, el más amplio de toda la historia. Eso ha provocado las quejas de muchos pilotos. Aunque Max Verstappen, bicampeón de la competición y actual líder, echa de menos dos escenarios: Road América y Mugello.

En declaraciones a 'Motorsport', el piloto de Red Bull ha dejado claro cuáles son sus preferencias: "Hay buenas opciones en Estados Unidos y correr en Laguna Seca ciertamente es posible, también corremos en Mónaco. También me gusta Virginia, por ejemplo, aunque esa pista podría ser más para un GT que para un Fórmula 1".

"Road America es otra que está muy bien y por supuesto, es razonablemente rápida un coche así, aunque habría que hacer ajustes", ha expresado el neerlandés, que está luchando en 2023 por su tercer título consecutivo.

También Italia: "Me gustaría que volviese Mugello al calendario, es una pista en la que aún no he podido correr mucho, cuando estuvimos allí hace unos años sólo duré dos curvas. El circuito es muy agradable para pilotar".

"Ser paciente con Red Bull"

Verstappen también ha valorado su evolución en Red Bull. Y asegura que se tuvo que armar de paciencia en el pasado: "No había dudas, pero tienes que ser paciente. Aprendí mucho a lo largo de los años, pero siempre creí en el proyecto porque veía cómo la gente estaba trabajando y cómo de motivados estaban para volver a lo más alto".

"En un punto se pasó de un año a otro y pudimos hacer un gran paso adelante. A posteriori es muy fácil decir que lo vimos venir, que era muy fácil verlo. No lo sabes, pero confié en el proceso porque sentía que estaba yendo hacia algo. Tuvimos unos pocos años duros con los acuerdos de motor...", ha detallado el neerlandés.