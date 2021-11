Frank Williams ha muerto a los 79 años. El jefazo por antonomasia de la Fórmula 1 y fundador del equipo Williams ha perdido la vida en el hospital, rodeado de sus seres queridos, y la escudería que él creó y con la que ganó siete Mundiales de pilotos y nueve de constructores ha recordado el día, en 2019, en el que Lewis Hamilton le emocionó.

El inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo, compartió un gran momento con Sir Frank en el GP de Gran Bretaña cuando, a bordo de un AMG S 63, dio un par de vueltas a Williams en la mítica pista de Silverstone.

Frank, que ya cedió el testigo a su hija Claire en el equipo Williams, disfrutó del día junto a Hamilton, haciendo todo tipo de bromas con el por aquel entonces pentacampeón del mundo de F1.

Y Lewis también, porque a pesar de que en un comienzo iba a dar solo una vuelta al final fueron dos. En total, casi seis kilómetros de recorrido en un Mercedes.

