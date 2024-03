El pasado sábado, Fernando Alonso consiguió quedar en quinta posición en el Gran Premio de Arabia Saudí a bordo de su AMR24. Después de casi lograr una tercera posición en clasificación, de la que se quedó a pocas centésimas, el asturiano fue capaz de aprovechar la ventaja en carrera y superar a monoplazas más veloces, como Mercedes, McLaren e incluso un Ferrari.

Max Verstappen y Red Bull siguen en su propia galaxia. Aston Martin y el resto de equipos se tienen que conformar con luchar por la tercera posición y estar atentos por si el monoplaza del equipo de las bebidas energéticas falla en su fiabilidad. Fernando Alonso luchará como el año pasado por tratar de conseguir rascar algunos podios, tal y como hizo el año pasado.

El de Aston Martin se mantuvo en su línea y tras la carrera analizó entre bromas su enfrenamiento con George Russell: "He hecho clasificación en toda la carrera porque George no daba tregua, no quería que cogiera el DRS porque entonces entras en ese juego de no hacer vueltas óptimas".

"Quería mantenerlo detrás a más de un segundo y fueron vueltas de mucha exigencia mental, incluso toqué el muro en una ocasión. Estoy muy, muy contento con el resultado. Más que disfrutar, ha sido exigente, estresante, física y mentalmente. Voy a dormir a gusto", ha añadido el ovetense entre risas.

Seguro que no se olvidará del dolor de cabeza que Russell le hizo soportar durante tantas vueltas. Fernando culminó con unas palabras graciosas hacia el piloto inglés: "Creo que ahora volamos juntos de vuelta, así que tendré unas palabras con él".