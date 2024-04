A pesar de lo mal que lo está pasando Lewis Hamilton en el inicio de la F1 2024, el británico no renuncia a ganar en los últimos meses que le quedan al volante del Mercedes. Quiere dejar claro que ni mucho menos está pensando en Ferrari y que no lo hará hasta el curso que viene.

En una entrevista a 'GQ' dice que su objetivo es "destrozar al resto de equipos". Y sí, también a Ferrari.

"Mi compromiso con el equipo es exactamente el mismo que en años anteriores: mi intención es destrozar al resto de equipos. Queremos derrotarles. Mi planteamiento es el mismo hasta el final. Y no puedo dejar que mi mente se distraiga demasiado con lo que viene después. No puedo centrarme en eso hasta el año que viene", dice el piloto británico, que sólo ha podido sumar ocho puntos en las tres primeras citas.

Asegura que a sus 36 años está trabajando más que nunca: "Estoy entrenando más duro que nunca. Me siento más preparado físicamente que nunca. Me entusiasma mucho el presente, sabiendo que no tengo más que eso".

"Sinceramente, he manifestado todo lo que he querido hacer. Lo hago cada año. Trabajar con Tommy. Ganar un campeonato mundial. Batir récords. He tenido otros planes de futuro antes", detalla el siete veces campeón del Gran Circo.

Reconoce que Ferrari siempre estuvo en su cabeza... aunque ahora quiere pensar en Mercedes: "Creo que tal vez más de una forma inconsciente durante la primera parte de mi vida. Pero siempre ha sido una opción para mí. Sin embargo, por ahora voy a centrarme en llevar a Mercedes a lo más alto este año".