Lewis Hamilton tuvo que conformarse con un décimo puesto en el Gran Premio de Arabia Saudí tras una decepcionante actuación. El piloto británico cayó eliminado en la Q1 de la clasificación para la carrera, algo que no ocurría desde el año 2017. Aunque el fuerte accidente de Mick Schumacher, que no le permitió participar, hizo que ganara una posición y saliera desde la 16º plaza.

Hamilton comenzó la prueba, a diferencia de la mayoría de pilotos que conformaban la parrilla, con neumáticos duros. El inicio no fue bueno pero a medida que avanzaba la carrera mejoró su ritmo y ganó varias posiciones, llegando incluso a ser sexto después de la salida del 'safety car'.

No obstante, tras parar volvió a perder demasiadas posiciones y ya no pudo reponerse, terminando en la décima plaza y sumando un punto que sabe a poco en Mercedes. Ni siquiera el propio Hamilton sabía si sumaba puntos al haber terminado en esa posición.

El piloto dejó un mensaje surrealista por la radio a su equipo: "¿Dan puntos por la décima posición". A lo que Peter Bonnington, su ingeniero de pista, respondió: "Sí, nos llevamos un punto". Un resultado que no deja nada contento a Hamilton: "Tendremos que hablar con el equipo. Es desolador, pero al menos he sumado un punto y los dos coches conseguimos puntos para el equipo".

"No siento que tuviésemos muchos cambios desde la última carrera, solo han pasado unos días. Lo que sé es que hoy no podía seguir el ritmo de los Haas, sea cual sea su rendimiento, me pasaron por delante cuando adelanté a Kevin Magnussen al principio de la carrera", añadió.

El británico ha querido analizar los problemas que han tenido durante la prueba: "Al principio de la carrera luché con la temperatura de los neumáticos y luego comenzó a mejorar un poco y empecé a ir más rápido que los chicos de delante. Estaba empujando, creo que estaba haciendo más o menos los mismos tiempos que George, que tenía duros completamente nuevos, así que me sentía realmente bien en ese momento, pero luego todo se torció de nuevo al final".

Hamilton es consciente de que queda mucho por hacer para mejorar las prestaciones del nuevo W13 e ir a más a lo largo de la temporada: "Así que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sé que tengo un gran equipo y simplemente mantendremos la cabeza baja y trataremos de mejorar".

