De la mano de Flavio Briatore como nuevo asesor y con el objetivo de luchar por victorias en 2026 con el nuevo reglamento, Alpine se encuentra en un profundo proceso de reconstrucción.

Alain Prost, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer y Bruno Famin, además de pilotos como Fernando Alonso, Oscar Piastri o Esteban Ocon, han abandonado la estructura francesa en los dos últimos años, denotando que algo no va bien en Enstone.

De ello se dio cuenta, tarde eso sí, Luca de Meo. El CEO del Grupo Renault, abrumado por la situación, decidió confiar en un viejo conocido: Flavio Briatore.

En el podcast de Eddie Jordan, el italiano ha recordado cómo fue la llamada: "De Meo y yo nos conocemos desde hace tiempo y cuando me contó sus planes para Alpine en la F1 le dije que se había equivocado de hombres, pero entonces no me hizo caso"

"Tres años después me llamó para decirme que estaban en la mierda con el equipo. Tuvimos varias conversaciones y en una de ellas me dijo simplemente, '¿Por qué no vuelves para ayudarme?'", recuerda Briatore.

"Conozco la fábrica, el equipo, todo así que me dije '¿Por qué no? Era mi viejo equipo'". ha zanjado el que fuera jefe de Fernando Alonso durante sus dos Mundiales de F1.

Desde su llegada a Alpine, Briatore, consciente de la situación, no ha querido elevar las expectativas y prácticamente ha dado por 'perdido' el próximo año.