Sergio Pérez sabe que va a estar en Red Bull hasta 2026. El mexicano, que siempre ha estado envuelto en rumores debido a cómo son sus resultados con respecto a los de Max Verstappen, su compañero, no levanta cabeza desde hace cinco carreras. Desde, prácticamente, que se hiciese oficial su continuidad en la marca de las bebidas energéticas.

Ya no solo es que no pueda con su compañero de equipo. Ya no es solo que no sea capaz de batir al tricampeón aunque sea por accidente. Ya es que está siendo, de todos los pilotos de Red Bull, el que peores resultados está cosechando.

Desde Imola no levanta cabeza, con además algún que otro K.O. como el que vivió en Mónaco. Con, incluso, problemas para superar o para llegar a la Q2. Así, con esa carta de presentación, en carrera le está pasando lo que le está pasando.

Con Verstappen teniendo una posición media de 2.4, Sergio Pérez está diez posiciones por detrás. En las últimas cinco pruebas, su resultado medio es de 12.4.

Esto es, lo que viene siendo, muy malo para él y también para Red Bull. Mientras, Tsunoda y Ricciardo, con el RB, con el equipo B de Red Bull, han obtenido mejores resultados que el piloto azteca.

No es que sean espectaculares, pero el japonés tiene una posición promedio de 10.8 y el australiano de 11. La imagen de la información de 'Autosport' lo deja clarísimo.

Ambas son mejores que las de Sergio Pérez, quien además no ha rodado en los Libres 1 de Gran Bretaña al dar la alternativa en Red Bull a Isack Hadjar, joven de 19 años.