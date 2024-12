La decisión de Red Bull que habría cabreado a Tsunoda: no le dejaron salir... y ahora no le 'ascienden' junto a Verstappen

Yuki Tsunoda novha sido el elegido de Red Bull como compañero de Max Verstappen. A pesar de su experiencia en Racing Bulls, tanto Christian Horner como Helmut Marko han preferido apostar por Liam Lawson. El primero incluso le abrió la puerta de salida al japonés de cara a la temporada que viene.

Y según ha informado 'Autosport' este martes, Red Bull no le permitió salir a pesar de tener varias ofertas de la parrilla.

A principios del curso pasado tres equipos se habrían interesado en Yuki: Alpine, Sauber (futuro equipo Audi) y Haas. Todos ellos le ofrecieron contratos a largo plazo.

Red Bull no le permitió salir al tener contrato y ahora esas ofertas han caducado. Y Tsunoda se plantea su futuro al tener que continuar un año más en el equipo B. Ni la salida de Sergio Pérez le ha dado una oportunidad.

Esto dijo Horner

"Somos conscientes de que si no podemos darle una oportunidad a Yuki este año, ¿tiene sentido mantenerle? No puedes tener a un piloto en el equipo B durante cinco años, no puedes ser siempre la dama de honor. Tienes que dejarle marchar en algún momento o mirar algo diferente", expresó Christian Horner después de elegir a Lawson como compañero de Max.

"Esperamos que Racing Bulls dé otro paso hacia delante el año que viene, utilizarán la caja de cambios y la suspensión de Red Bull, y más partes que están permitidas. Con el equipo y los gestores más maduros, darán un paso hacia delante", sentenció.