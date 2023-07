La polémica en Austria con los límites de pista parece no tener fin. Ocho pilotos fueron los que recibieron sanciones, pero para el que fue la revelación de la carrera finalizando en cuarta posición, hay uno de ellos que se salvó de un castigo mayor.

Lando Norris piensa queLewis Hamiltonexcedió los límites de pista en varias ocasiones al principio de la carrera, justo cuando el heptacampeón iba detrás suya. Hamilton comentó al equipo por radio sus dificultades de dirigir el monoplaza y no salirse fuera de los límites. Norris, que estuvo gran parte de la carrera justo detrás del inglés afirma que "hizo como cuatro límites de pista".

"Estaba comentando en directo cada curva, y él sólo recibió una penalización de cinco segundos. Tal vez debería haber comentado más curvas", comentó en 'Sky Sports'.

Norris se mostró confuso con la decisión de los comisarios, que solo penalizaron a Hamilton en una ocasión con 5 segundos: "Si te vas largo te sancionan, pero por alguna razón él no fue sancionado, así que estoy un poco confuso".

A pesar de todo, Lando no quiso culpar al británico, consciente de que en el Red Bull Ring no es la primera vez que ocurre este problema: "Yo sólo estaba detrás de Lewis y lo siento por él porque tenía un coche detrás, no puedo describir lo que debía estar sintiendo en ese momento, para él sería complicado mantenerse por delante de un coche más rápido que además tiene DRS y te empuja en cada curva".

La solución para los próximos años

Norris opina que en en las curvas 9 y 10 deberían poner grava, "al igual que tenemos en la salida de la curva 4 y en la salida de la curva 6". Aún así, sabe que la sanción se puede producir en el espacio de 2 cm encima de la línea blanca.

La idea de Norris está en la misma línea que la solución que planteó Verstappen el sábado: "Nos penalizan aunque hagamos eso...para mí es una tontería, deberíamos poder usar la grava como límite y si te vas a la grava la has cagado, cometes un error, te sancionan".