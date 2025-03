El 'dardo' de un expiloto de la F1 a Red Bull y a Verstappen: "Deben decirle a Max que no puede..."

Max Verstappen es una de las figuras más reconocidas de la Fórmula 1 y todos los comentarios que hacen referencia al piloto neerlandés siempre tienen una gran repercusión. La presentación de la nueva temporada tuvo un episodio polémico con Verstappen como protagonista, y es que el cuatro veces campeón del mundo fue abucheado por el público británico presente en el evento, que se celebró en Londres.

Uno de los personajes que ha hablado sobre este momento ha sido Damon Hill, quien fue piloto de F1 durante siete años. El inglés ha criticado en el medio 'The Telegraph' el comportamiento tanto del piloto como de la escudería: "Es posible competir de manera justa y eso es algo de lo que no estoy seguro de que Max sea capaz. Red Bull lucha con mucha fuerza por su posición".

Tras este acontecimiento, Hill ha querido defender la postura de los medios británicos, que a su juicio siempre se han mostrado imparciales y respetuosos con el trato a todos los pilotos: "Siempre se ha considerado que Sky está centrado en Gran Bretaña y es parcial. Creo que quieren ser una emisora justa del deporte, dar crédito a quien lo merece y todo eso".

Aspecto que, según Damon, aprovechan desde Red Bull: "La cadena no quiere que se les niegue el acceso a una de las figuras más importantes. Red Bull lo sabe y ejercen presión si es necesario". Por ello, cada vez que Verstappen sobrepasa los códigos del respeto, desde la escudería austriaca no hay nadie que le pare los pies: "Tienen la responsabilidad de decirle que no puede hacer eso. Le han dado carta blanca, ese es su problema".