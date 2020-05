Desde luego son dos de los nombres propios de la Fórmula 1 en la actualidad. Daniel Ricciardo y Fernando Alonso han sido noticia perenne en las últimas semanas debido a los bailes que se han producido en las escuderías de cara a 2021.

Para la próxima temporada, sin que esta ni siquiera haya empezado, el piloto australiano cogerá el testigo de Carlos Sainz en McLaren tras el fichaje del madrileño por Ferrari para sustituir a Sebastian Vettel en Maranello.

De este modo, en Renault ha quedado vacante un monoplaza libre al que opositan Fernando Alonso (que anunció que quería hacer algo grande en 2021), Sebastian Vettel (aunque su retirada también está en el aire) y Valtteri Bottas (que dejaría un hueco junto a Hamilton en Mercedes).

Tras confirmarse su fichaje por McLaren, y aún restándole una campaña en Renault, Daniel Ricciardo ha repasado sus mejores carreras en la Fórmula 1 y se ha referido al que podría ser su sustituto en Enstone: Fernando Alonso.

El australiano rememoró cómo se había ganado "el respeto de algunas leyendas de la F1" y destacó dos momentos con el ovetense y con Michael Schumacher.

A partir de Alemania 2014, según él, Alonso comenzó a mirarle con otros ojos: "Sentí que no me había ganado el respeto de Alonso hasta ese día, todavía tenía algo que demostrar con él".

"Él salió del pit lane detrás de mí con neumáticos más nuevos y me pasó en la recta, pero dejó la puerta abierta, probablemente sin esperar que trataría de volver a pasarle, así que fui a por ello", relató Ricciardo.

"Tuvimos ese juego del gato y el ratón después de eso durante el siguiente puñado de vueltas y fue grande demostrarle que estaba listo para pelear con neumáticos inferiores mientras lo mantenía limpio", anadió el piloto.

Tras la carrera, Fernando se acercó a felicitar a Ricciardo: "Luego dijo algunas cosas buenas sobre mí, así que creo que me miró de manera diferente después de eso".

Primer año en la Fórmula 1 y 'palmadita' de Schumacher

Por otro lado, el todavía piloto de Renault también recordó el momento en el que 'se hizo mayor' frente a Michael Schumacher: "Tuve a Michael detrás de mí durante las últimas vueltas y le detuve para ser décimo. Fue mi primer año completo en la F1, así que no cagarme encima fue algo grande".

"Recuerdo que vino a mí en el briefing de pilotos de la siguiente carrera y me felicitó por la forma en la que me defendí. No necesitaba decirlo, así que fue genial", zanjó Ricciardo, que la próxima temporada defenderá a la marca de Woking junto a Lando Norris.