No son pocas las estrellas que hay en el firmamento de la NBA. Sin embargo, lo que para muchos está claro es que Luka Doncic se postula como digno sucesor al trono como mejor jugador de la competición, siempre y cuando mantenga su nivel.

El último en sumarse a esta lista de halagos hacia el esloveno de los Dallas Mavericks ha sido Stephen Curry, que tiene claro que Doncic será el número uno en un futuro no muy lejano, tal y como ha comentado en el podcast de Gilbert Arenas.

"Estar en el gran escenario, en los playoffs, intentar ganar el campeonato, perseguir el MVP, los All Star y los All NBA y todo eso... Luka es el tío, obviamente, que está al borde de conseguir todos estos logros", afirma el de los Golden State Warriors.

Por su fuera poco, Curry admite que jugar contra él es una sensación muy especial: "Hay un momento en el que te abres todas esas puertas, y espero que no sea ahora mismo. Cuando juegas contra él, puedes sentirlo".

Estas palabras del crack estadounidense no son fruto de la casualidad, pues ambos se han enfrentado hasta en 16 ocasiones en toda su carrera. Unos enfrentamientos que se ha llevado el de los Warrios en 9 ocasiones por 7 del esloveno.

Asimismo, por si fuera poco, el respeto mutuo y el buen ambiente entre ambos siempre ha estado presente tanto dentro como fuera de la pista. Ahora, dependerá de Luka seguir demostrando su nivel en las pistas para poder cumplir con las expectativas de Curry.

