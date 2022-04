Max Verstappen, dos abandonos en tres carreras. Los problemas de fiabilidad del Red Bull son reales, pero a pesar de ello en el equipo miran directamente al pilotaje del campeón del mundo. Helmut Marko, asesor de la escudería, ha señalado al piloto.

En la web 'F1-Insider' ha cargado contra su propio piloto: "Verstappen todavía no ha encontrado el equilibrio adecuado y no tiene confianza plena en el coche. Su estilo de pilotaje agresivo no va de la mano con los nuevos coches".

A Sergio Pérez se le da mejor. O eso dice Marko: "Pérez está muy contento con la configuración del coche. Max la encuentra algo más complicada".

"Pérez está mucho más cerca que Max que en 2021. La simple explicación para esto es que los nuevos coches, con menos carga aerodinámica, se adaptan mejor a unos pilotos que a otros. Sainz es inteligente y trabaja muy duro. En Australia, estaba cerca, pero luego tuvo mala suerte con la bandera roja y con el volante", ha indicado Marko.

A pesar de que Red Bull es el equipo que más cerca está de Ferrari en cuanto a ritmo, la fiabilidad les está jugando una mala pasada. Ni son segundos en el mundial de constructores, ni Verstappen ni Pérez están cerca de Charles Leclerc.