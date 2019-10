EL TIFÓN HAGIBIS TRASTOCA LA PRUEBA DE SUZUKA

El tifón Hagibis está siendo protagonista en este GP de Japón. La mítica prueba nipona no tendrá jornada de sábado y la clasificación se ha trasladado a horas antes de la carrera. Pero, ¿y si no hay? Esta sería la parrilla definitiva de no haber lucha contra el crono.