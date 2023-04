Lance Stroll fue uno de los protagonistas del Gran Premio de Australia, que no dejó indiferente a nadie. El piloto canadiense consiguió un meritorio cuarto puesto, pero estuvo muy cerca de quedarse fuera de los puntos.

Esto se debe a que en la última resalida partía séptimo, pero el choque de Carlos Sainz con Fernando Alonso en la primera curva, y el accidente entre los Alpine le hicieron colocarse en tercera posición.

Sin embargo, Lance se salió de la pista y bloqueó los neumáticos cuando pisó la grava.

