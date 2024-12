El contundente mensaje de Carlos Sainz a Williams: "La gente no se imagina..."

Si alguien piensa que Carlos Sainz llegará a Williams a verlas venir está bien equivocado. El español se ha encargado de dejar claro que no renunciará tan fácilmente a los puesto de arriba. Es cierto que, a priori, la escudería británica no gozará de un monoplaza muy competitivo.

Pero Williams es una de los equipos más laureados de la historia del automovilismo y eso Sainz lo sabe. El madrileño tiene toda la confianza para el futuro que le espera: "La gente no se imagina las ganas que tengo de lo que viene. A la gente le parecerá raro pero es un proyecto que me motiva muchísimo. En mi cabeza está poder estar y ayudar a un equipo mítico como es Williams en Fórmula 1".

"Volver a ser un equipo top y ser parte de eso es algo que me motiva muchísimo. Sé que no voy a estar luchando por podios y victorias en los próximos años pero no es algo que me preocupa , ya las tengo. Lo conseguí en Ferrrari, y en lo que me voy a preocupar es que ese tiempo dure lo mínimo posible en el equipo al que voy y aprovecharlo al máximo", ha asegurado Carlos en los micrófonos de 'DAZN'.

Sainz es consciente de que para 2025 tendrá que cambiar de objetivos con respecto a por lo que luchaba en Ferrari. Pero el español confía en que con Williams pueda llevar a cabo una buen evolución para en unos años poder estar pugnando por algo distinto.