El contundente mensaje de Fernando Alonso a...¿Lewis Hamilton?: "Voy sobrado de confianza"

Fernando Alonso volvió demostrar su increíble determinación al volante en la 'sprint' y la clasificación del Gran Premio de Catar. El asturiano, con un Aston Martin que sigue mostrando carencias, fue undécimo en la carrera corta y consiguió asegurarse el octavo puesto de salida en la carrera de este domingo.

Alonso es de largo el piloto más veterano de la parrilla, le sigue Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que dejó unas declaraciones tras la clasificación del 'sprint' algo preocupantes en cuanto a su estado de ánimo se refiere. El británico reconoció sus problemas a una vuelta con el mensaje: "Ya no soy rápido".

Los discursos entre ambos se diferencian y llaman la atención teniendo en cuenta que Hamilton sí goza de un coche capaz de ganar carreras. A Alonso no le para el no ganar, sigue convencido de su rendimiento: "No tengo dudas sobre mí mismo, voy sobrado de confianza y no necesito resultados.

"Pero siempre es bueno también para el equipo que tengan ese resultado y puedan confiar en que somos competitivos cuando el coche responde bien. Cuando no somos competitivos y luchamos por la Q1 no quiere decir que me haya vuelto lento de la noche a la mañana, sino que el coche está sufriendo de verdad", aseguró Fernando en unas declaraciones para el 'Diario AS'.

La valoración tras este intercambio de declaraciones muestra la mentalidad de ganador de Fernando. El futuro es incierto para él y Aston Martin, que depositan sus esperanzas en un Adrian Newey que parece el único capaz de revertir la situación.

La ilusión del asturiano por volver a ser campeón está intacta. Por otro lado, Hamilton abandonará Mercedes para recalar en Ferrari en 2025 dónde se le condierará candidato al mundial aunque él ya no se vea rápido.