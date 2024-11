Aston Martin, consciente de la gesta de Alonso en el GP de Catar: "El coche es difícil y..."

Fernando Alonso ha vuelto a dejar muestra de su innato talento sobre el asfalto. El asturiano ha firmado dos grandes actuaciones tanto en la carrera al 'sprint' como en la sesión de clasificación del Gran Premio de Catar.

Alonso ha sido undécimo en la carrera corta sorprendiendo porque según a apuntado el propio Fernando, la posición real del Aston Martin es la vigésimo séptima o la vigésimo octava teniendo en cuenta el ritmo del monoplaza en comparación con sus rivales más cercanos.

En la clasificación, la proeza de Alonso ha ido más allá consiguiendo firmar el octavo mejor tiempo que le permitirá salir desde la zona de puntos en la carrera de este domingo.

Mike Krack, jefe de Aston Martin, se ha deshecho en elogios hacia el bicampeón del mundo después de su gran actuación este sábado: "Fernando ha hecho el máximo, incluso puede que un poco más del máximo, porque sabemos que hay cuatro equipos que tienen un coche claramente más rápido. Nuestro coche era difícil de conducir. Ha tenido que superar los límites para sacar el rendimiento".

"Al menos con Fernando tenemos una buena posición de salida. No hemos encontrado nada, es más una cuestión de optimizar el coche. Hemos hecho cambios de reglajes, no sé si ha ido mejor porque no he hablado con Fernando, pero parece que sí", ha reconocido el directivo luxemburgués en los micrófonos de 'DAZN'.