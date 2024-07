Con hasta seis asientos libres para la próxima temporada en Fórmula 1, parece que una vez Carlos Sainz tome la decisión de su futuro, se sucederán anuncios en el resto de equipos.

El madrileño tiene sobre la mesa las opciones de Alpine, Sauber y Williams, mientras que no está del todo cerrada la posibilidad de Mercedes o Red Bull.

El '55' ya aseguró en Silverstone que no hablaría más sobre su futuro, pero todo el 'Gran Circo' está pendiente de su decisión.

Analizando este aspecto en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', David Coulthard le ha querido dar un consejo a Sainz: priorizar el rendimiento a corto plazo.

"En la Fórmula 1, con su talento, edad y demás, iría a por el rendimiento, iría a por cualquier coche que crea que, el año que viene, me va a dar rendimiento en pista", ha señalado.

¿El motivo? La incertidumbre en torno a 2026: "No pensaría sobre 2026, nadie sabe lo que va a pasar, sean cuáles sean los rumores, si Mercedes va a tener el mejor motor, si Red Bull tiene problemas, pero nadie sabrá nada hasta que los coches estén en el circuito".

"Si tengo la oportunidad de correr un año en un equipo que puede ganar carreras, firmaría con ellos al 100%. Si rindes, van a querer que sigas con ellos. Sé que Carlos está haciendo un buen trabajo, ganando carreras y no han querido mantenerlo, pero el problema es que un siete veces campeón del mundo quería ir a Ferrari y eso era demasiado bueno para una historia de marketing primero de todo", ha añadido.

De hecho, Coulthard pone de ejemplo lo que le ocurrió a Bottas tras dejar Mercedes: "Cuando Hamilton firmó, ya vimos un incremento en las acciones. Para Carlos, tiene que ir a por el rendimiento. Mira Valtteri, estaba ganando carreras, no estaba siendo avergonzado por Lewis, pero se fue a Sauber y ha sido anónimo desde entonces. No creo que se haya olvidado de pilotar, sólo que el coche no le permite mostrar su potencial".