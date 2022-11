A primera hora de la mañana de este jueves se ponían fin a los rumores sobre el compañero de Kevin Magnussen en Haas en 2023. Finalmente, Nico Hulkenberg se sentará en el asiento de Mick Schumacher el año que viene. El hijo del 'Káiser' se queda así sin asiento para la próxima temporada, salvo un milagro.

La nueva pareja de Haas en 2023 tendrá la obligación de llevarse bien si no quieren que salten chispas en el equipo. Y es que ambos pilotos tuvieron un encontronazo en el 'corralito' hace cinco años después del GP de Hungría en 2017.

Todo ocurrió a raíz de una lucha entre ambos pilotos por ser 11º. En la curva 2, Magnussen sacó a Hulkenberg de la pista y alemán no dudo en recriminarle la acción tras la carrera. De hecho, Magnussen recibió una sanción de cinco segundos.

El danés estaba hablando con los medios cuando de repente apareció Hulkenberg, que le dijo lo siguiente: "Una vez más eres el piloto más antideportivo que...".

Ni si quiera terminó su frase el alemán que el danés le respondió: "Chúpame las pelot**". En su momento se volvió muy viral el comentario.

Deseando ver a estos 2 amigos compartir equipo: pic.twitter.com/aqqtKh2X88 — Magic 🪄 (@TotalVelocidad) November 17, 2022

"Cuando se trata de competir, es muy sucio. Está bien defender con dureza, pero cuando él defiende, no tiene miramientos y manda a los rivales al muro. Lo que me hizo en pista es, básicamente, comportarse como un gilipollas. Iré a hablar con Charlie Whiting al respecto", dijo Hulkenberg tras la carrera.

"Después de todo eso, de esa entrevista y de ese comentario, creo que Nico se ofendió mucho y desde entonces no me habla. Creo que está resentido después de eso", fueron las palabras del danés un tiempo después.

"Ningún problema con Hulkenberg"

Cuando tan solo había rumores sobre la llegada de Hulkenberg a Haas, le preguntaron a Magnussen sobre él, a lo que el de Haas cortó cualquier tipo de rumor sobre que se llevan mal: "He dicho muchas veces que no tengo ningún problema con Nico. Tengo respeto hacia Nico como piloto de carreras. No lo conozco como persona, pero siempre lo he respetado como piloto, así que no tendría ningún problema".

Así pues, habrá que esperar a que dé comienzo la temporada 2023 para ver si ambos han dejado sus diferencias de lado y establecen una buena relación, que será lo mejor para su equipo.