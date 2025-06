Declarado el toque de queda en Los Ángeles tras cinco días de protestas contra las redadas migratorias de Trump

Ante la tensión en las calles de Los Ángeles por cinco días consecutivos, la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos (EEUU), Karen Bass, ha declarado la entrada en vigor de un toque de queda de emergencia en el centro de la a partir de las sus 20:00 de la tarde hasta sus 6:00 de la madrugada. Una decisión que se justifica en el aumento de disturbios en las manifestaciones contra las redadas masivas como migrantes de Donald Trump, quien ha desplegado millares de militares de la Guardia Nacional en la zona, a los que este martes se sumó un batallón de 700 marines.

La medida que afecta aproximadamente un área de más de dos kilómetros cuadrados, estará activa durante un tiempo indeterminado aunque se prevé que se extienda por varios días, según ha informado la alcaldesa angelina. En concreto, las autoridades se han visto abocadas a imponer este restricción ante los disturbios y actos vandálicos que se suceden desde hace cinco días por parte de grupos de manifestantes que se niegan a dispersarse.

"El toque de queda ha sido considerado durante varios días, pero claramente, después de la violencia que tuvo lugar anoche [en referencia a este martes], 23 negocios saqueados, y ya solo ante la naturaleza extensa y generalizada del vandalismo, llegamos a un punto de inflexión y declaramos el estado de emergencia y pedimos el toque de queda", dijo la alcaldesa en una rueda de prensa.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, detalló que los únicos exentos del toque de queda serán los residentes del área designada, personas en situación de calle, personal de medios acreditados, así como los trabajadores de seguridad pública y servicios de emergencia.

Vandalismo y disturbios

Además, también señaló que este martes fueron detenidas hasta 67 personas por bloquear "ilegalmente" la Autopista 101, sumando un total de 197 arrestos durante la jornada, mientras que en la víspera se llevaron a cabo 114; el domingo 40 y el sábado 27. "Hemos asistido a una preocupante escalada y a un comportamiento ilegal y peligroso", advirtió la autoridad policial.

"Permítanme dejar claro que este comportamiento, bloqueando autopistas, calles de la ciudad y rampas, negándose a cumplir con las órdenes legales de dispersión e interfiriendo con las operaciones de seguridad pública, es peligroso, ilegal y no será tolerado", ha sostenido McDonnell, respecto a los crecientes disturbios desarrollados en el marco de las protestas.

Pese a que la tensión que ocupa las calles de Los Ángeles desde este viernes, a raíz de las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el presidente norteamericano lejos de calmar las aguas ha optado por enturbiarlas todavía más si cabe el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional.

Una operación que las autoridades locales no solicitaron desencadenando toda una guerra abierta con el gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo arresto no ha dudado en plantear. De hecho, en una de sus intervenciones, el demócrata no ha dudado en acusar al republicano de "inflamar una situación potencialmente explosiva" que ha llevado a la imposición del toque de queda.

Por su parte, el demócrata valoró que detendrá con su estado al decidir desplegar la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra sus políticas migratorias, sino que "la democracia será la siguiente", acusándolo de destruir el Estado de derecho. "Esto no es solo acerca de las protestas aquí en Los Ángeles. La historia claramente no terminará aquí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente. La democracia está siendo asaltada ante nuestros ojos", ha declarado en un discurso dirigido a los californianos y difundido en sus redes sociales.

El demócrata ha reiterado su denuncia del despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Washington en lo que ha considerado como un "descarado abuso de poder" y en particular, "el uso de gases lacrimógenos, granadas de estruendo, balas de goma, agentes federales deteniendo a personas y socavando sus derechos al debido proceso", mientras que ha rechazado que "nuestras propias fuerzas armadas militaricen nuestras calles, ni en Los Ángeles, ni en California, ni en ningún sitio".