El rendimiento de Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull está puesto en duda desde hace varias carreras debido a su mal rendimiento en comparación a Max Verstappen.

Y es que el mexicano se encuentra muy lejos del neerlandés en el Mundial de Pilotos y está centrado más en defender su posición con Fernando Alonso que en pelear el campenato con Max.

Asimismo, los rumores sobre su futuro han aumentado exponencialente tras la vuelta de Daniel Ricciardo al 'Gran Circo' de la mano de AlphaTauri. Por todo ello, 'Checo' ha decidido hablar en los prolegómenos del GP de Hungría.

"Estoy feliz por Daniel. Está muy motivado de estar de vuelta, y yo estoy feliz por él. Lo ha hecho muy bien y es una gran oportunidad. Aun así, desde mi punto de vista no cambia nada", asegura el mexicano.

"A más de la mitad de la parrilla le encantaría pilotar para Red Bull, así que no, no cambia nada. Ni siquiera tengo tiempo para discutir lo que está pasando con Daniel: me estoy enfocando en Hungría y luego en Bélgica", añade.

Además, Pérez está muy tranquilo y comenta que únicamente está centrado en su día a día: "Realmente no estoy pensando en 2025, todavía está tan lejos que es una tontería pensar en ello".