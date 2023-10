Está siendo uno de los años más difíciles para Sergio Pérez desde su llegada a la Fórmula 1. La presión de tener un coche ganador le ha pasado factura... y está muy lejos de su compañero de equipo, Max Verstappen. El neerlandés acaricia ya el tercer título consecutivo.

Y mientras Checo se resigna. Reconoce lo "duro" que ha sido ver a Max ganar y él estar tan lejos. "Hay momentos duros, no es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil...", ha expresado en 'DAZN'.

Verstappen no es un piloto cualquiera. "Está pilotando a un nivel que yo no había visto en la Fórmula 1 desde que estoy aquí, no comete errores y realmente va al límite todo el tiempo", ha expresado Pérez en estas declaraciones.

No considera un "fracaso" no competir contra su compañero y mantiene su "sueño" de triunfar en la Fórmula 1. Es difícil que pueda disponer de un coche más competitivo que el actual Red Bull.

"Para fracasar hay que estar. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la pelea", comenta el piloto mexicano, que en Qatar tendrá otra oportunidad de volver a luchar por la victoria.

Red Bull ya se ha proclamado campeón de constructores (acumula todas las victorias salvo la de Carlos Sainz en Singapur). Y Checo sobrevive en la segunda plaza, aunque con Lewis Hamilton a sólo 33 puntos.