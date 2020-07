Charles Leclerc ha sido el protagonista, triste protagonista, del GP de Estiria. El monegasco, que salía 14º, buscó remontar desde la primera vuelta y en la curva 3 se cargó la carrera de Sebastian Vettel... y la suya propia. Tras el abandono de Ferrari, el joven ha pedido perdón en redes.

"Estoy decepcionado conmigo mismo. Lo siento, pero estar arrepentido no es suficiente. Seb no había cometido errores. He decepcionado al equipo tras su gran trabajo para traer pronto estas mejoras", dijo.

Leclerc, eso sí, admite que aprenderá de lo que ha sucedido: "Quise ganar posiciones demasiado pronto, en la primera vuelta. Aprenderé de esto".

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it.