La categórica opinión de Carlos Sainz sobre la candidatura de su padre para presidir la FIA

Desde que hace unos días saliera a la luz la intención de Carlos Sainz padre de presentarse a las elecciones para la presidencia de la FIA, había mucho interés en conocer la opinión de su hijo.

Pues bien, como era lógico, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Emilia Romagna que se disputa este fin de semana en Imola le han preguntado al '55' cómo ve la candidatura de su padre.

En primer lugar, el piloto de Williams ha reconocido que no puede ser imparcial, pero ha puesto de manifiesto la experiencia de su padre.

"Soy su hijo, así que soy parcial, pero hablando con la mayor objetividad posible, no se me ocurre nadie que haya vivido toda la vida en el karting con su hijo y conozca las raíces del automovilismo en el karting como él lo hizo durante cuatro o cinco años conmigo", ha señalado.

"Estuvo cuatro o cinco años en monoplazas conmigo, sabiendo lo duro, caro y difícil que es ese camino Lleva 10 años en la Fórmula 1 conmigo. Lleva 40 años en rallies y raids. Trabaja mucho en movilidad en España con la campaña 'Ponle Freno' [de seguridad vial]", ha expuesto.

A su vez, Carlos ha desvelado que la idea no surgió de 'El Matador', sino que fue gente del paddock la que le empujó a planteárselo.

"Lo está considerando y, obviamente, dependiendo de cómo lo vea y de si encaja, lo aceptará o no", ha afirmado Sainz.

La gran pregunta es si podría existir un conflicto de intereses con un hijo en Fórmula 1 y un padre como presidente de la FIA, organismo que rige la competición, aunque el madrileño no cree que se pueda dar el caso.

"He estado pensando en posibles escenarios donde podría haber un conflicto de intereses, pero la verdad es que no veo cómo podría ser. En todo caso, obviamente él será extremadamente cuidadoso, yo seré extremadamente cuidadoso, porque lo último que quiero es que mi imagen o la suya, o nuestra carrera, se vean dañadas por esa situación. Así que, en todo caso, provocaríamos el efecto contrario y no veo ningún conflicto", ha explicado.

De hecho, Sainz asegura que no es una situación que le mantenga en vilo: "Obviamente, yo estoy muy ocupado con Williams, haciendo lo mío. Así que, en cierto modo, se lo dejo a él. Me informa de la situación cada una o dos semanas, de su progreso o de la situación actual. Creo que ese es el lado negativo, la política. Pero creo que si hay alguien que podría eliminar la política de esto, también podría ser mi padre, porque se apega al sentido común y a las reglas básicas de la vida".