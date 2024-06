Fernando Alonso, 12º en el Gran Premio de España, y Valtteri Bottas, 16º en la carrera, no vivieron su mejor fin de semana en Montmeló.

Los monoplazas de Aston Martin y Kick Sauber están lejos de ser competitivos y ambos pilotos, de los más veteranos de la parrilla, se conforman con pasar la bandera a cuadros.

De hecho, puede que vivieran más emoción en un llamativo 'pique' a patinete que ha compartido el antiguo equipo Alfa Romeo en redes sociales.

El asturiano y el finlandés hicieron una carrera en pleno paddock donde el segundo cogió el rebufo del primero para adelantarle a pesar de que el '14' tratase de 'sacar los codos'.

IT’S LIGHTS OUT AND AWAY WE GOOOOO 🟢🟢🟢🟢🟢🛴🛴#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/XTpda3RlrR