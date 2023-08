Charles Leclerc es uno de los pilotos más demandados de la parrilla. Es por ello, que que Ferrari no haya sellado aún su continuidad extraña dado que el año que viene finaliza su contrato. El ex piloto de Alfa Romeo ha hablado sobre la situación en la víspera del comienzo del Gran Premio de Países Bajos.

Leclerc se ha mostrado bastante tranquilo con el proceso y ha admitido que no es algo que le urja: "No es una prioridad por ahora, tan solo queremos intentar trabajar lo máximo posible en el coche para volver al lugar en el que estábamos el año pasado, que era luchar por victorias, y luego ya veremos, al final de temporada seguro que hablaremos".

"Sinceramente, ni siquiera tengo plazos, no tengo tanta prisa...Todavía tengo un año y medio, lo que parece poco en cierto modo porque tengo un acuerdo desde hace cinco temporadas, así que ahora nos acercamos al final, pero queda mucho tiempo", explicó el piloto de Ferrari en rueda de prensa.

Aún así, a pesar de no mostrarse demasiado preocupado por renovar, Leclerc ha asegurado que le gustaría continuar: "Me gustaría hacer ese acuerdo, ¡porque parece uno bueno! Sin embargo, no hay nuevos contratos ni conversaciones, pero en un momento dado, sin duda, tendremos esas discusiones".

El monegasco afronta la segunda mitad de temporada con ganas después de subirse al podio en Spa. Ferrari dejó buenas sensaciones el último gran premio y quiere seguir con esa dinámica. Hasta ahora, la escudería italiana ha confirmado la implantación de mejoras para este fin de semana en Zandvoort.

Es más, según apuntan desde el propio equipo, el próximo gran premio, que se celebrará en el circuito de Monza, será testigo de un gran paquete de mejoras que tendrían pensado introducir los de 'Maranello' en su monoplaza para cumplir el objetivo de convertirse en la segunda fuerza del campeonato.