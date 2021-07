A tan solo 15 puntos de McLaren en el Mundial de Constructores, y tras haberse consumido casi la mitad del calendario de Fórmula 1, se pueden sacar dos conclusiones claras de la lucha que mantienen los de Woking con Ferrari por el bronce del 'Gran Circo'.

Por un lado, la pareja de la 'Scuderia' es mucho más consistente que la del equipo papaya, donde Daniel Ricciardo no está cumpliendo del todo con las expectativas, mientras que Lando Norris está mostrando un nivel asombroso, sumando la mayoría de puntos para McLaren.

Por el otro, MCL35M, impulsado por su motor Mercedes, es una bala contra la que Ferrari no puede competir en rectas.

En Silverstone, tras un penoso pit stop de más de 10 segundos de Ferrari con Carlos Sainz, el madrileño salió por detrás de Ricciardo. A pesar de tener gomas más frescas y el DRS, el '55' no logró superar al australiano, que mantuvo la posición durante la mitad del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Desgraciadamente, ya me ha pasado unas cuantas veces que pegado detrás de un McLaren no soy capaz de pasarle. No es una novedad, tienen mucha velocidad en recta, un despliegue y una potencia a la salida de las curvas muy fuerte y es probablemente uno de los coches más difíciles de adelantar", explicó Sainz tras la carrera.

"Por desgracia, estuvimos un paso por detrás de Ricciardo toda la carrera. Primero con medios, luego logramos superarle con un ritmo muy fuerte durante las vueltas más limpias, pero desgraciadamente después del lento pitstop tuve que ir detrás de él de nuevo", añadió.

"Con el neumático duro era aún más difícil adelantarle, porque parecía que el neumático duro a alta velocidad no podía soportar la carga del aire sucio y yo subviraba mucho más, y no podía seguirle en alta velocidad. Aunque tenía DRS, no estaba lo suficientemente cerca de él como para intentar cogerle", zanjó.

Sainz es consciente de que su exquipo cuenta con más potencia en el monoplaza, pero confía en que la dupla con Leclerc les acabe dando el tercer puesto en el Mundial de Constructores. Eso sí, como han repetido en múltiples ocasiones en Maranello, el objetivo principal es llegar a 2022 con opciones firmes al título. Tiempo al tiempo.